Masti tn 12 detailplaneeringu kehtestamise teade

Haapsalu linnavalitsuse 27.4.2022 korraldusega nr 373 kehtestati Masti tn 12 paikneva kinnistu reg-osa nr 1994832 detailplaneering. Planeeringuala suurus on 9713 m² ja paikneb Uuemõisa alevikus Neeme ja Masti tänavate vahetus läheduses tootmisala piirkonnas. Planeering näeb ette olemasolevale tootmiskrundi jagamine kaheks tootmiskrundiks ja kruntidele tootmishoonete ehitamise õiguse. Suuremale krundile on lubatud ehitada kaks kahekordset hoonet pinnaga 2800 m² ja väiksemale krundile üks kahekordne hoone pinnaga 1200 m². Hoonete lubatud maksimaalne kõrgus on 12 meetrit. Juurdepääsud on tagatud Masti ja Neeme tänavalt. Detailplaneeringu kehtestamisega muutub varasem Masti tee kvartali detailplaneering (kehtestatud Ridala vallavolikogu 22.4.2004 otsusega nr 88) Masti tn 12 kinnistu osas kehtetuks. Kehtestatud detailplaneering on kooskõlas Ridala valla üldplaneeringuga.

Haapsalu linnavalitsus