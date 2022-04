Rahvatants tõi õpetajad Haapsallu

Laupäeval said pärast kaheaastast koroonapausi Haapsalus kokku õpetajate rahvatantsurühmad, et maha pidada XXII vabariiklik õpetajate rahvatantsufestival.

Kuigi festivali on peetud juba paarkümmend aastat, saadi Haapsalus kokku esimest korda. Võõrustaja oli Haapsalu põhikooli õpetajate naisrühm N.Õpsid.

Seekordsel festivalil osales 14 rühma ligi 170 tantsijaga igast Eesti nurgast. Haapsalu festivali peakorraldaja Liia Leesi sõnul pidi festival siin toimuma juba paar aastat tagasi, kuid koroona tõttu lükkus edasi. „Kui oleksime festivali õigel ajal teinud, oleks meil koguni 20 rühma,” ütles Lees.

Õpetajate rahvatantsurühmad pole lihtsalt koolide juures tegutsevad täiskasvanute rühmad, vaid kooliga peavad seotud olema ka tantsijad. „Meie reeglid on sellised, et õpetajate rühmas tantsivad õpetajad, kooli- ja haridustöötajad,” ütles Viljandi Paalalinna õpetajate naisrühma Kelluke juhendaja Maie Tammemäe, kes on osalenud kõigil festivalidel. Et koolides töötavad enamasti naised, paistis välja ka festivalikontserdil – osales vaid kaks segarühma.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!