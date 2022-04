Käes on kevadise autopesu ja rehvivahetuse aeg: asjad, mida sa ei pruukinud teada 

Kuigi soe ilm laseb end sel kevadel erakordselt kaua oodata, on lumi enamikest kohtadest läinud ning ehkki igal öösel kimbutavad meid miinuskraadid, on mõistlik mõelda autole suverehvide allapanekule ja kevadisele autopesule. Topauto teenindusjuht Dan Mustjatse annab nõu, mida silmas pidada.

Mustjatse sõnul ei tasu talverehvide hoiule panemisega enam viivitada, sest päike käib aina kõrgemalt ning teekatte temperatuur tõuseb lauspäikese käes juba üsna kõrgele, vaatamata sellele, et õhk võib olla veel külm. Talverehvid on mõeldud sõitmiseks ikkagi madalate temperatuuridega ning nende pidamisomadused halvenevad temperatuuri tõustes märgatavalt.

„Kui leidub juhte, kes mõtlevad, et lamellrehvidel oli sel aastal nagunii viimane talv ning sõidame need suvega kenasti lõpuni, siis see ei ole hea mõte. Kuni seitsme soojakraadini töötavad need üsna kenasti, ent soojema temperatuuriga muutuvad pehme rehviseguga rehvi pidamisomadused, mis viib pidurdusmaa pikenemiseni ja rehvi üleliigse kulumiseni, see omakorda tõstab avariiohtu,” selgitas Mustjatse.

Suverehve garaažist välja võttes tasub neid kriitiliselt hinnata ning lähtuda ei tohiks ainult mustrisügavusest. Eestis peab suverehvi mustri jääksügavus olema vähemalt 1,6 millimeetrit, soovituslik on 3-4 millimeetrit. Ent suverehvi omadused võivad olla halvenenud juba enne selle piirini jõudmist.

„Kasutatud suverehvi puhul tuleks vaadata lisaks mustri sügavusele seda, kuidas on rehv kulunud. Kui rehvi äärtel esineb ebaühtlast kulumist, siis on see märk sellest, et auto rataste kokkujooks on vale ja tuleb pöörduda teenindusse sildade reguleerimiseks või on sõidetud liiga madala rehvirõhuga,” ütles Mustjatse. „Kui rehv on keskelt ülemäära kulunud, viitab see liiga suurele rehvirõhule.”

Mustri hindamiseks tasub autoeksperdi sõnul otsida rehvi pealt indikaatoreid, mis näitavad, millal jõuab kätte kriitiline piir.

Et autokeret kahjustuste eest hoida, tuleb seda korralikult pesta ning kindlasti võiks kevadel teha niiöelda eripesu, et kogu talvine pigi, sool ja muu metalli kahjustav kraam maha pesta. Mustjatse sõnul on kevaditi hooldusesse tulevad autod üsna erinevas seisus, kuid paistab silma, et autod, mida pestakse regulaarselt ning vähemalt korra kuus, on paremas seisus kui need, mis alles kevadel kogu mustuse alt välja kraamitakse.

„Kui ise autot pesta, siis kevadel tuleks alustada pigi eemaldamisest. Selleks saab osta spetsiaalseid vahendeid, mis talvise pigi lahti sulatavad,” rääkis Mustjatse.

Pesemiseks soovitab ta kasutada survepesurit või selle puudumisel tuua auto pesulasse, kus kogenud autopesijad teavad, kuidas ja kust tõrges mustus täpselt eemaldada. Mida paljud ei tea, on see, et lisaks pigile ja soolale kleepub autokerele talviti ka naastupuru. Seega kes tahab auto täiesti puhtaks pesta ning pärast käega katsudes tunda peo all täiesti siledat pinda, peaks mõtlema ka naastupuru eemaldamisele.

„Naastupuru eemaldamiseks on meil olemas Iron-X autopesu, mis tehakse spetsiaalse vahendiga, mis pritsitakse autokerele ning mis selle metallist puru lahti sulatab. Seejärel saab selle maha pesta. Kuna lahti sulamise käigus muutuvad määrdunud kohad nähtavaks, siis näeme, et kevadel pessu tulevad autod on kuni katusereelinguteni puruga koos,” rääkis Mustjatse.

Kui auto on pestud, soovitab Topauto teenindusjuht see vahaga katta, et autokerele tekiks kaitsev kiht, mis võitleb edaspidise mustuse vastu. Vahade valik on lai ning täpset infot ühe või teise toote kohta soovitab ta küsida autopesula teenindajalt. Kallimad vahad peavad vastu isegi aastaid.

„Üks kõige efektiivsemaid, aga ka kallimaid viise, autot kaitsta on paigaldada sellele keraamiline kate, mille kaitse kestab olenevalt tootest kuni kolm aastat ning pikendab aega, millal autolt tuleb putukad ja lindude väljaheide maha pesta,” ütles Mustjatse.

Nõuanded koduseks õigeks autopesuks: