Haapsalu peatas nimeliste pinkide müügi

Esmaspäeval teatas Haapsalu, et peatab teadmata ajaks tarneraskuste tõttu nimeliste pinkide müügi.

„See ei ole lõplik, vaid ajutine,“ ütles Haapsalu aselinnapea Tõnu Parbus.

Parbuse sõnul on pinke valmistava Serengeti OÜ-l probleeme pinkide valmistamiseks vajaliku materjali saamisega ega tea, millal olukord laheneda võiks.

Parbus lisas, et need kaheksa, kes on tänavu juba nimelise pingi tellinud, nende tellimused täidetakse, kuid uusi tellimusi linn praegu vastu ei võta. Linn on tänavu suveks tellinud 20 pinki, mida soovib müüa, kuid ei ole teada, millal need valmida võivad.

Tänavu suvel läheb Haapsalus välja 91 nimelist pinki – 44 promenaadile, 13 viigi äärde ja 34 Haapsalu linna. Üks pink on väljas viis aastat.