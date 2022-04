Galerii: õpetajate tantsurühmad pidasid Haapsalus festivali

Fotod Kaire Reiljan

Laupäeval said pärast kaheaastast koroonapausi Haapsalus kokku õpetajate trahvatantsurühmad, et maha pidada XXII vabariiklik õpetajate rahvatantsufestival. Võõrustajaks oli Haapsalu põhikooli õpetajate naisrühm N.Õpsid.

Seekordsel festivalil osales tosin rühma, igast Eesti nurgast. „Meie reeglid on sellised, et õpetajate rühmas tantsivad õpetajad, kooli- ja haridustöötajad,” ütles Viljandi Paalalinna õpetajate naisrühma Kelluke juhendaja Maie Tammemägi, kes on osalenud kõigil festivalidel.

Tammemäe sõnul sai festivali idee alguses ühelt suvekursuselt, kus oli väga aktuaalne õpetajate teatrifestivali teema. „Me siis mõtlesime, et koolides on õpetajate tantsurühmad – teeme oma festivali. Meil pole ju kusagil tantsida ega esineda,” lisas ta.

Festival käib külakorda mööda Eestit. „Sest siis on huvitav. Iga maakond on erinev,” põhjendas Tammemägi.

Haapsalus said tantsivad õpetajad kokku esimest korda. Päev algas Haapsalu põhikoolis, kus tantsivad õpetajad said teha ringkäigu koolimajas ja vaadata HPK õpetajate ja õpilaste kootud haapsalu salli näitust „Põhikooli pitsitajad”. „Haapsalu sall on üks asi, mida tasub külalistele näidata,” ütles festivali korraldaja Liia Lees.

Pärast avamist jagunesid festivalilised Haapsalu eri paigus toimuvate töötubadesse, et pärastlõunal Haapsalu kultuurikeskuses taas kokku saada ja maha pidada kontsert „Mere muusika” ning simman. Leesi sõnul on igal festivalil oma teema – Haapsalule kohaselt oli seekordse festivali teema meri.

Festivali lõpus leidis uue omaniku ka festivali maskott – reha. „Mõtlesime, et festivalil võiks olla kroonika ja mingi maskott, mis rändab. Kuna parasjagu oli kevadine aeg ja vaja muru riisuda, sai maskotiks reha,” selgitas Tammemägi festivalimaskoti saamislugu.