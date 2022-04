Anvar Samost: Soome ja Rootsi NATOs – Eesti julgeolek paraneb hüppeliselt

Ukraina sõda on Euroopat kahe kuuga väga palju muutnud, kuid mõned suured muutused on vähem tähelepanu saanud. Soome ja Rootsi liitumine NATOga on neist kõige olulisem.

Mõlema riigi avalik arvamus pöördus nädalate jooksul pärast 24. veebruari ja koos sellega sai pöörduda poliitika. Ilmselt juba juuni lõpus saavad kaks Eesti põhjapoolset naaberriiki NATO tippkohtumisel Madridis oma liitumisavaldused üle anda ja sellele järgneb tavapärasest kiirem kinnituste andmine senistes liikmesmaades.

