Aleviselts hakkab Kuliste aasa pärliks lihvima

Palivere aleviselts otsustas mõttetalgutel, et Kuliste aasa lihvimisega tehakse algust „Teeme ära!” talgupäeval.

Koristustalguid on Kuliste aasal ka varem korraldatud. „Aga tahaks asjaga sinnani jõuda, et meie teeksime maa-ala talgutega korda ja hilisem hooldus jääks mingi intervalliga omavalitsuse kanda, sest tegemist on avatud ruumiga,” lausus aleviseltsi liige Andrus Eilpuu.

„Osavallakogus tuleb Kuliste aasa piirkond arutelule, selle aasta tööplaanis on ta sees,” ütles nii osavallakogusse kui ka Lääne-Nigula vallavolikogusse kuuluv Eilpuu.

Kuliste aas koosneb kahes tasandist, ülemises osas on lõkkekoht, all jõekäärus aga kontserdipaik. Põhirõhk peaks Eilpuu sõnul esialgu minema alumise osa peale. „Ürgoru piirkond. Peame selgusele jõudma, milline on võimalus laulutamme alust trepistikku korda saada,” ütles Eilpuu. Ta lisas, et aleviselts näebki Kuliste aasa tulevikus peamiselt kontsertide korraldamiskohana.

„Mingi soov on, et üks lavadest paikneks jõekäärus ja pealtvaatajad jõe teisel kaldal trepistikul,” kirjeldas Eilpuu. Teiseks kontserdikorraldamise võimaluseks oleks kõik pöördpildis – vaatajad oleksid jõekäärus, esinejad aga trepistikul.

Tööd on Heilpuu sõnul palju. „Peame uurima, kuidas saame ehitada, samas on vaja üle vaadata elektrivõimsused, vaja on mõelda välja üldisem majandamiskava, kuidas see toimima hakkab ja kes Kuliste aasa haldama hakkab,” arutles Eilpuu.

Palivere aleviselts saab vallale kuuluvat Kuliste aasa 7,6 ha suurust kinnistut tasuta kasutada 1. aprillini 2030. Aleviseltsil on sinna kavas rajada korrastatud lõkkekoht ning vaba aja ja puhkeotstarbelised rajatised. Valla tingimus on, et maatüki avalik kasutus säilib ja aleviselts kohustub taotlema maatüki sihipäraseks arendamiseks rahastajatelt kaasrahastust.

Kuliste aasale annab näo Taebla (Palivere) jõe ürgorg. Looduslikult kaunis jõekäärus asub laulutrepp ja laulutamm. Mäenõlvale jääb jaanitule- ja laagriplats. Juba enne sõda asus Kuliste aasal kodutütarde, skautide ja kaitseliidu alaline laagripaik. Territoorium oli ära jaotatud nii, et igaühel oli oma koht.