Politsei keelab vaenuliku sümboolikaga avalikud koosolekud

Seoses võimalike kogunemistega nii Pronksöö aastapäeval kui ka 9. mail keelab politsei 26. aprillist kuni 10. maini avalikud koosolekud, mis võivad õhutada vaenu ja kus kasutatakse agressori sümboolikat. II maailmasõjas langenute mälestamine ei ole keelatud, kuid seda ei tohi kasutada vägivalla ja vaenu õhutamiseks inimeste vahel.

Politsei keelab 9. mai tähistamisega seotud avalikud koosolekud ja seal sõjasümboolika kasutamise, et vältida provokatsioone. Keelatud on näiteks Nõukogude Liidu ja Vene Föderatsiooni lipud, georgi lindid ja NSVL vormirõivad. Esialgu kehtestatakse keeld Tallinnas ja Harjumaal, ka ei lubata selliseid koosolekuid Ida-Virumaal ning vajadusel laiendatakse keeldu üle Eesti.

PPA peadirektor Elmar Vaher sõnas, et II maailmasõjas hukkunute mälestamine peab tänavu 9. mail ja edaspidi olema erinev sellest, mida oleme näinud eelnevatel aastatel. „Eesti riik on suhtunud 9. mai üritustesse siiani tolerantselt, kuid Venemaa praegune tegevus Ukrainas välistab Eestis avalikud koosolekud, millega avaldatakse toetust agressorriigile ja kus eksponeeritakse sõjasümboolikat. Politsei on sel päeval väljas suurendatud jõududega, laseme sümbolid eemaldada, reageerime rikkumisele ning vajadusel peame kinni rikkujad, kes õhutavad vaenu või käituvad ohtlikult,“ ütles Elmar Vaher.

Keeld kehtib 10. maini, kuid vajadusel seda pikendatakse, sest vaenuliku sümboolika eksponeerimine ei ole Eesti avalikus ruumis aktsepteeritav ka muul ajal. „Politsei pöörab tähelepanu sellise sümboolika kasutamisele. Seni registreeritud juhtumite pinnalt saame öelda, et neid kasutatakse provotseerimise eesmärgil. Praegu politseinikud vestlevad inimesega, kes sümbolit kannab ja paluvad selle eemaldada, kuid 9. mai lähenedes oleme valmis vaenuliku sümboolika kasutamisel resoluutsemalt reageerima ning alustame selle osas ka menetluse,“ ütles PPA peadirektor.

Langenute mälestamine ei ole Eestis keelatud ja ka 9. mail võib hukkunuid mälestada kalmistul lille ja küünla asetades.