Hannes Rumm: mida on Putin saavutanud 55 päevaga?

Vladimir Putini 55 päeva kestnud Ukraina sõja seni ainus võit on kindel kontroll oma kodanike üle.

Kui uskuda avaliku arvamuse küsitlusi, siis toetab Venemaa kodanike enamus sõjaga kaasnenud majandusraskustest ja Vene sõdurite surmadest hoolimata Venemaa presidenti. Aga isegi kui avalike arvamuse küsitlusi mitte uskuda, on Putin suutnud venelased nii ära hirmutada, et nad ei julge ühismeedias iitsatada, rääkimata tänavatele tulemisest.

Aga see on ka ainus Putini võit, see-eest kaotusi on tal palju ning need on suured. Pärast edukat Krimmi annekteerimist 2014 ning Luganski ja Donetski oblastite hõivamist loodi Vene Föderatsiooni sõjaväele rahvusvaheliselt väga hea maine. Lisaks Ukraina küljest suure tüki kahmamisele parandas sõjaväe mainet jutt võimekatest väejuhtidest ja tohututest summadest sõjamasina moderniseerimiseks.

