Tennise liit annab välja Kaia Kanepi ja Anett Kontaveidiga postmargiploki

Esmaspäeval, 11. aprillil ilmub Eesti Tennise Liidu 100. sünnipäevale pühendatud postmargiplokk. Postmarkidel on kujutatud Eesti tipptennisistid Anett Kontaveit ja Kaia Kanepi.

„Meeldiv ja uhke tunne, et tennis ja tennisemängijad on jõudnud Eesti postmargile,“ ütles tennise liidu peasekretär Allar Hint. „Nii postmark kui tennis on läbi käinud pika teekonna ja pakkunud ning kindlasti pakuvad ka tulevikus oma ala huvilistele palju põnevust ja emotsiooni. Hea on tõdeda, et saame käes hoida postmarki, kus on läbipõimunud pikad traditsioonid ja sportlik edukus,“ lisas ta.

Postmargiploki esitlus ja müük kohapeal toimub 11. aprillil kell 12 Viru keskuse Rahva Raamatu poes. Esitlusel osaleb Anett Kontaveit, kes jagab ka autogramme.

Margiploki kujundaja on Indrek Ilves ja trükiti trükikojas Vaba Maa ning selle trükiarv on 12 000 tükki. Postmargiploki nominaal on 3,80 eurot, mis koosneb kahest margist nominaaliga 1,90 eurot ja on sobiv saatmiseks rahvusvaheliselt. Postmargiplokk, esimese päeva ümbrik ja maksimumkaart on müügil Omniva e-poes ja postkontorites üle Eesti. Esimese päeva tempel on kasutusel Tallinnas, Toompea postkontoris, Lossi plats 4.

Tennise liit asutati 10. juulil 1922. Asutajaliikmeteks oli viis tolleaegset ühendust: Eestimaa Lawn-Tenniseklubi, Tallinna Lawn Tennise ja Hockey Klubi, Narva Lawn Tennise ja Hockey Klubi, Eestimaa Spordiseltsi Kalev tenniseosakond ja Tartu Akadeemilise Spordiklubi tenniseosakond. Rahvusvahelise tenniseliidu liikmeks võeti Eesti Tennise Liit 1934. aastal. Enne teist maailmasõda kuulus liitu 18 tenniseklubi ja mängijaid oli üle 1500.

Tänaseks kuulub liitu 70 liikmesklubi. Eestis on pisut üle 100 sise- ja 200 välisväljaku, kus mängib tennist üle 10 000 tenniseharrastaja. Eesti tennise ajalugu on rikas suurkujude poolest, alates 60ndatel maailma tippu kuulunud Toomas Leiusest kuni hetkel maailma tipptennist mängivate Kaia Kanepi ning Anett Kontaveidini.