Laupäeval näeb Haapsalus Oscari filme

Laupäeval näeb Haapsalu kinos järjest kolme tänavu Oscaritele kandideerinud filmi – „Belfast”, „King Richard: kasvatades tšempioneid” ja „Düün”.

Haapsalu kino projektijuht Vendo Jugapuu ütles, et filmide valik tuli kiirelt: „Belfasti” ja „King Richardi” uuesti näitamist oli publik temalt küsinud ning „Düün” võitis rohkelt Oscareid. „Anname nendele filmidele veel võimaluse,” ütles Jugapuu.

Oscaritele kandideerinud filmide päevi on Haapsalu kino pärast auhindade jagamist teinud mitmeil aastail. Jugapuu loodab, et huvilisi tuleb kinno nüüd, kui piirangud on kadunud, palju. Juba praegu on märgata kinokülastajate arvu tõusu, kuid külastajate hulk sõltub tema sõnul paljuski filmist.

Lisaks laupäevasele Oscari filmide maratonile on neljapäeval tasuta ukrainakeelse dubleeringuga film „Encanto”. Kui esimesel korral on huvilisi palju, plaanib Jugapuu hakata ukrainakeelseid animafilme näitama kord nädalas.