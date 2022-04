Transpordiamet: öine lumesadu muudab teed libedaks

Öösel vastu teisipäeva levib üle Eesti lumesadu, mis muudab teed libedaks. Transpordiamet soovitab talviste teeolude tõttu tungivalt täna öösel ja homme suverehvidega mitte liiklusesse asuda.

Põhja-, Kesk- ja Lääne-Eestis on teekatted esmaspäeva õhtul tihedast lörtsi- ja vihmasajust märjad või soolamärjad. Õhtu jooksul levib sadu üle kogu mandri. Mandril tuleb sadu alla põhiliselt märja lumena, lääneservas ka vihmana, Ida-Eestis algul lumena.

Õhutemperatuur on 0..+2°C. Lõuna- ja edelatuul tugevneb sisemaal puhanguti 17, õhtul saartel ja Liivi lahe ümbruses 20 m/s, 5.04 öösel kuni 23 m/s.

Tihe sadu halvendab nähtavust ja tekitab teedele lörtsivaalusid. Tugevate tuulepuhangute tõttu võib teedele langeda puid ja oksi.

Transpordiamet tuletab sõidukijuhtidele meelde, et sõidukiirus tuleb valida vastavalt teeoludele ja lubatud suurim sõidukiirus ei ole kohustuslik. Kui sõidukil on juba all suverehvid, siis soovitab Transpordiamet ilma tungiva vajaduseta täna öösel ja homme suverehvidega mitte liiklusesse asuda.

Liiklejatelt ootame infot teeolude kohta telefonil 1247. Lisainfot teeolude ja liikluspiirangute kohta vaata http://tarktee.ee

Naastrehve võib Eestis kasutada alates 15. oktoobrist kuni 31. märtsini. Erandina võib talviste tee- ja ilmastikuolude esinemise korral naastrehve kasutada 1. oktoobrist kuni 30. aprillini.