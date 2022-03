Läänemaal jäi taas kaamerasse saagiga hunt

Loodusfotograafi Kalle Pihelgase rajakaamera ette jäi Matsalus hunt, saagiga hambus.

„Hunt hommikusöögiga,” pani Pihelgas video pealkirjaks, mida ta 27. märtsil Facebookis jagas. Videos jalutab hunt oma saagiga rajakaamera ette, vaatab pisut ringi, otsustab siis ümber ja läheb tagasi.

„See on esimest korda, kui hunt mulle koos saagiga kaamerasse jäi,” ütles Kalle Pihelgas. Ta on oma rajakaamerat Matsalus pidanud juba kolm talve. „Ilma saagita hunti on küll varem mõnikord näha olnud,” rääkis fotograaf. Tema sõnul liiguvad seal tavaliselt nugis, rebane ja kährik.

„On pakutud, et hundi hambus on metskits, aga mina kindel pole,” ütles Pihelgas. Tema rajakaamerast pärineb ka aasta algul palju vaadatud video huntidest, kes kitsi taga ajavad.