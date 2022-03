Rotary klubi ostis Umanile kaks bussi

Haapsalust saadetakse lähiajal sõpruslinna Umani veel mitu bussitäit humanitaarabi.

Haapsalu Rotary klubi on Umani saatmiseks ostnud kaks 8kohalist bussi, millest üks on autoremonditöökojas juba üle vaadatud. „Põhimõtteliselt on see kohe valmis startima, nüüd sõltub kaubast. Teine läheb täna töösse, seal on vaja nipet-näpet teha,” ütles klubi president Margus Metssalu Lääne Elule eile.

