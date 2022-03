Külaühing sõdib Osmussaare antennide vastu

Kaitseministeerium plaanib rajada Osmussaarele siderajatised, algatatud on nende keskkonnamõju hindamine.

Osmussaare neli püsielanikku on kaitseministeeriumi kavaga leppinud, kunagisi saareelanikke esindav MTÜ Osmussaare Külaühing (Odensholms Byalag) on ärevil, neile see plaan üldse ei meeldi.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) teatas mullu 17. detsembril külaühingule saadetud kirjas, et siderajatiste ehitamine Osmussaarele on riigikaitse seisukohalt ainuvõimalik lahendus.

