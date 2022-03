Haapsalus hukkunud luigel tuvastati linnugripp

Paari nädala eest Haapsalus surnud luigel tuvastas põllumajandus- ja toiduamet linnugripi.

Ameti pressiesindaja Elen Kurvits ütles, et hetkel kohustust kodulinde sees hoida ei ole, kuid kodulindude toit ja jook võiksid olla sees või võrkaiaga piiratud nii, et metslinnud sellele ligi ei pääse. Samuti tuleb jälgida kodulindude tervist.

Kuigi kohustust ei ole, soovitas Kurvits kodulinde mitte välja lasta piirkondades, mille lähedal on rändlindude peatuspaik – Haapsalus, Võrtsjärve ääres ja mõnes piirkonnas Tartumaal.

Kurvits lisas, et kui varem on olnud linnugripp Eestis hooajaline haigus ehk levinud siin vaid rännete ajal, siis nüüd on haigus Eestis olnud ka muul ajal ehk püsivalt levinud, kuigi kevadeti märgatakse siiski hukkunud linde rohkem. Tõenäoliselt oli ka Haapsalust leitud luik kogu talve Eestis.