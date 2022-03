Lastekaitsepäeva jalgpalliturniir tuleb Lõuna-Läänemaal 15. korda

Peatselt on käes aprill ja muru kuiv ka jalgpalli õuetreeninguteks. Sellega kaasnevad ka erinevad laste ja noorte jalgpalliüritused.

Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi korraldab 2008. aastast juuni esimestel päevadel piirkonna lastele jalgpallipäeva.

Lastekaitsepäeva jalgpalliturniir tuleb sellelgi aastal ja toimub 15. aastat järjest. Klubi eestvedamisel on lapsed sellel tähtsal päeval saanud palli taga ajada peaaegu meie kõikide külade palliplatsidel. Just see ongi asja mõte. Viia lapsed mänguga oma kodukülla ja oma vanemate ette.

Kõik möödunud neliteist jalgpallipäeva on olnud meie laste hulgas ülipopulaarsed. Alati on osalejaid olnud kaugelt üle saja. Mis veelgi olulisem, sellest päevast ei ole kunagi kõrvale jäänud ka lapsevanemad.

Lisaks ei ole oluline, kas laps osaleb jalgpalli või mõne muu spordiala treeningul. Tähtis on, et lapsevanem võtab oma lapse käekõrvale ja tuleb oma võsukesega lustima. Sellel päeval on kõik lapsesõbralik. Toimuvad erinevad turniirid erinevates vanuseklassides. Lapsed esindavad pallimängus oma koduküla, oma kodukohta, mitte kooli, kus nad õpivad. Nii saab lapsele selgeks koduküla ja kodu tähtsus. Nii ongi võistlustules Tuudi, Massu, Kirbla, Kõmsi, Vatla ja paljud teised meie kodukülad. Osa saab võtta löögivõistlustest.

Külas on käinud trikijalgpallurid, toimunud on hobuste suur show ja palju muud. On külalisi ja päeva lõpetab tavaliselt päeva kõige oodatuim osa – laste ja vanemate sõprusmäng.

Selle aasta lastekaitsepäeva jalgpalliturniir toimub 5. juunil Massus. Lõuna-Läänemaa JK ja Massu Ratsaklubi ühisüritusena pakutakse ka sellel aastal erinevat programmi. Kindlasti on tähtsaimal kohal jalgpallimäng. Lapsed saavad lustida oma sõpradega ja päeva lõpus palliplatsil vastu astuda oma emadele-isadele.

Lisaks on Massu perepäeval oodata mitu erilist külalist. Kui Eesti tippjalgpallurid on külastanud meie suurüritust igal aastal. Siis sellel aastal astub laste ja lastevanemate ette ehtne rokkband! Kes seal solistina ülesse astub, seda saab näha juba kohapeal.