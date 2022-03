Ukraina autojuhid asuvad täna kalakoormatega kodu poole teele

Haapsalu-Laiküla maantee äärses parklas on mitu päeva seisnud Ukraina numbrimärkidega rekad. Tšernihivist pärit mehed ootasid aega, mil nad oma haagised Morobellis peale saavad.

Täna ennelõunal anti rekajuhtidest kõige vanemale mehele, Anatoli Šarpatõile Morobellist teada, et sättigu nad end pärastlõunal kalalao juurde, sest nad saavad nüüd koormad peale.

Šarpatõi ütles, et kalakoormad veetakse esimese hooga Balti riikide ja Poola kaudu Ukraina piirile. Kuhu sealt edasi minnakse, see selgiub alles siis, kui nad piiril on, sest olukord rindel muutub pidevalt ning keegi ei oska ennustada, millised teed kahe päeva pärast veel lahti on.

Kui Venemaa 24. veebruari hommikul Ukrainat ründas, olid Tšernihivist pärit autojuhid parasjagu ületamas Valgevene-Läti piiri. Kogu sõja aja on nad kalakoormat oodanud.

