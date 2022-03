Emma Kathrina Hein sai kolmanda koha Baltimaade, Marko Ulla Euroopa meistrivõistlustel

Möödunud nädalavahetusel toimusid Leedus Šiauliais Baltimaade noorte mitmevõistluse meistrivõistlused, kus esines edukalt Haapsalu kergejõustikuklubi mitmevõistleja Emma Kathrina Hein.

Neidude U18 vanusegrupis võitis meie kergejõustiklane, Mikk -Mihkel Arro õpilane

pronksmedali. Sügisest Audenteses harjutav mitmevõistleja pani kokku ka senise karjääri parima viievõistluse. Kui sportlane püstitab mitmevõistluse sees kasvõi ühe isikliku rekordi, loetakse mitmevõistlust kordaläinuks. Hein suutis seda teha kahel korral, liskas ka veel üldsumma.

Ta alustas võistlust 60 meetri tõkkejooksus ajaga 9.33. „Natukene aeglasem, kui mu rekord, kuid parem, kui mitmevõistluse sees joostud tulemus,” ütles Hein.

Kõrgushüppega noor mitmevõistleja rahule ei jäänud. Ta ületas 1.59, kuigi see pole ka iseenesest halb tulemus. Seevastu kolmandal alal noppis ta alavõidu. Kuulitõukes tõukas ta kolmekilost raudmuna 13.24. Uus isiklik rekord pani mõtlema ka juba üldarvestuse medali peale. „See oli ala, millega rahule jäin,” ütles Hein.

Talvel on Hein ehk kõige paremaid tulemusi näidanud kaugushüppes. Ta on kindlalt viie ja poole meetri peal saavutanud stabiilsuse. Nüüd jääme ootama peatselt ka paarkümmend sentimeetrit pikemat hüpet. Leedus hüppas ta 5.45 ja asus enne 800 meetri jooksu kolmandal tabelireal. „Vaatasin jooksus seda, et suudaksin oma pronksikohta säilitada,” ütles ta. Seda Hein ka suutis, kuid selleks tuli joosta uus isiklik rekord – 2.33,77. Kokku rekordpunkti viievõistluses – 3641 ja tasuks Baltimaade meistrivõistluste III koht.

„Olen väga rahul. Nüüd on sisehooaeg lõppenud ja jään põnevusega ootama välishooaega. Olen kõvasti arenenud ja ootan uusi rekordeid,” rõõmustas Hein. Eesti U18 neiud saavutasid Leedus kolmikvõidu. Balti meistriks tuli Pärnu Altiuse sportlane Viola Hambidge.

Paar nädalat varem tegi Euroopa veteranide meistrivõistlustel suurepärase etteaste Haapsalu kergejõustikuklubi kergejõustiklane Marko Ulla. Meie parimaid seeniorsportlasi võitis meeste 50 klassi kõrgushüppes tulemusega 1.61 pronksmedali.

Kaksikvõit läks siin Hispaania sportlastele. Võit võeti tulemusega 1.76 ja hõbe samuti 1.61-ga. Portugalis Bragas toimunud võistlustel sai ta veel üheksanda koha 60 meetri tõkkejooksus. Seda ajaga 9.66.