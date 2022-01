Vene laat tuleb taas

Laupäeval vallutab pärast koroonast tingitud aastast pausi Haapsalu Karja tänava taas populaarne vene laat – müügiletid on kauplejatele välja müüdud.

Haapsalu kultuurikeskuse infojuhi Janne Silla sõnul tuleb tänavune laat laias laastus ikka samasugune, nagu see eelmistel aastatel olnud on. Kohtki on sama, Karja tänaval Kodaniketorni juures. „On kauplejad ja väike kultuuriprogramm,“ lisas Sild.

