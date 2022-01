Aivo Paljasmaa: parimate valimine kütab halvimaid kirgi

Aasta alles algas, aga vana aasta arvete klaarimisel ajavad kiibitsejad juba suled puhevile.

Karta oligi, et Eesti 2021. aasta parima naissportlase valimise tulemused ei pruugi kõigile meeldida – ja nii ka läks. Võib arvata, et parima tiitli võitnud vehkleja Katrina Lehis ja talle napilt alla jäänud tennisist Anett Kontaveit ise jäävad selles niinimetatud jätkusõjas erapooletuks ja lepivad suuremeelselt avaldatud tulemustega.

Sportlaste jaoks on peamine tegeleda oma alaga ja selles edu saavutada. Kõiki spordialasid omavahel võrrelda on niigi meelevaldne tegevus, aga parima väljakuulutamine iga aasta lõpus on rahva silmis siiski erutav ettevõtmine. Sotsiaalmeedia lõi kihama rahvaliku väljendi „kellele meeldib tütar, kellele aga ema” laadis. Netikommentaarides võib ju pidevalt kohata lahmivas stiilis kriitikat, kus kirjutajad ei püüagi (või siis ei suudagi) asjade sisulist külge analüüsida.

