Lääne Malevlane: Lihula üksikkompanii taastas ajaloolised üksused

Lihula üksikkompanii selle aasta suurimaks saavutuseks võib pidada ajalooliste üksuste taastamist.

Veebruaris, Eesti vabariigi aastapäeva järel toimunud Lihula üksikkompanii üldkoosolekul tutvustasin kohaletulnutele visiooni sõjaeelse Lihula malevkonna üksuste taasloomisest. Tõuke selleks andis eelmisel aastal kaitseliidus läbi viidud liikmeskonna audit, kus muuhulgas uuriti kaitseliitlaste soove: mil viisil tahavad nad panustada sõjaaja tegevusse – kas kuuluda kodust eemal toimetavasse suurde manööverüksusesse või panustada kodukandi kaitsesse staatilises üksuses. Lihula üksikkompanii liikmeskonnast avaldas pea 95% soovi panustada kodukandi kaitsmisesse.

See üksikkompanii vabatahtlike soov tähendab meie jaoks veelgi olulisemana vajadust olla kogukonnaga seotud. Selle seotuse rõhutamiseks pöörasime pilgu minevikku, kus Lihula malevkonna koosseisus olid Lihula, Massu, Varbla, Paatsalu, Paadrema ja Kirbla kompanii. Nende kompaniide koosseisus olid peaaegu iga vastutusalas oleva küla nime kandvad rühmad, näiteks Nehatu, Vatla, Paatsalu, Veltsa jt. Selline üksuste sidumine oma elukoha asulaga rõhutas nende omavahelist seotust ja iga selle piirkonna elanik teadis oma kodukandis toimetavaid kaitseliitlasi.

Ka meie soov on tekitada sellist seotust. Kuna üksikkompanii liikmeskond on kunagisest malevkonnast peaaegu kolm korda väiksem, pidime sõjaeelsete allüksuste nimesid kasutusele võttes tegema mööndusi üksuse nimetuse osas. Näiteks võttes kasutusele Massu kompanii ajaloolise nime, peame täna nimetama allüksuse Massu rühmaks ja selle koosseisu kuuluva kunagise Massu rühma Massu jaoks.

Märtsi viimasel päeval toimunud Lihula üksikkompanii juhatuse koosolekul võeti vastu otsus uue struktuuri kinnitamiseks ja esitamiseks kaitseliidu Lääne maleva pealikule. Struktuurimuutus jõustus 14. aprillil.

Praegu on Lihula üksikkompanii koosseisus kolm rühma ja üks struktuuriväline rühm.

Lihula rühm – rühmapealik Sven Aunaste, rühma koosseisus on Lihula I jagu (jaopealik Kalmer Bachaus), Lihula II jagu (jaopealik Marko Kanter) ja Kloostri jagu (jaopealik Peep Põldäär).

Massu rühm – rühmapealik Meelis Vinter, rühma koosseisus on Kõmsi jagu (jaopealik Joosep Laev), Massu jagu (jaopealik Rainis Kukispuu) ja Matsalu jagu (jaopealik Meelis Malk).

rühm – rühmapealik Marko Reisel, 3. rühma liikmeskonna moodustavad tegevkaitseväelased ja Lihula üksikkompanii need liikmed, kelle ülesanded on seotud teiste sõjaaja üksuste või tegevustega.

Struktuurivälise rühma oleme tinglikult nimetanud neljandaks rühmaks ja selle moodustavad Lõuna-Läänemaa jaoskonna naiskodukaitsjad ning Lihula ja Metsküla noorkotkad ja kodutütred. Meie seisukoht on, et naisi ja noori oma tegevustesse kaasamata ei jõua kuskile.

Artikli kirjutamise ajaks on Lihula üksikkompanii uue struktuuri järgi tegutsenud juba enam kui kaheksa kuud. Selle aja jooksul oleme jõudnud veendumusele, et ajalooliste üksuste taastamine oli ainuõige samm, sest see on suurendanud piirkondlikku ühtekuuluvust ning tõstnud liikmete aktiivsust ja osalemist väljaõpetel. On hea meel tõdeda, et ka kogukonna toetus on kõrgemal kui eales varem – meid kaasatakse sündmuste korraldamisse ja võetakse kui võrdväärset partnerit.

Lihula üksikkompanii suurim soov kanda 100. aastapäeval juba Lihula malevkonna nimetust tundub järjest enam reaalsusena.

Reimo Reimer

Lihula üksikkompanii pealik