Lahe tänaval rammis auto maja seina

30. detsembri lõuna paiku oli Haapsalus Lahe tänaval liiklusõnnetus, kus sõiduauto Mercedes-Benz sõitis vastu majaseina. Sõiduauto juht lahkus sündmuskohalt koos sõidukiga .

Koheselt sündmusele reageerinud politseinikud tuvastasid avarii teinud sõiduki ja seda juhtinud 32-aastase mehe. Juhtumi osas alustati väärteomenetlus. Haapsalu politseijaoskonna juhtivuurija Vello Palmitsa sõnul ei tohi kedagi teavitamata sellisel kujul peale liiklusõnnetust sündmuskohalt lahkuda.

Möödunud nädalal pidas Haapsalu politsei liiklusjärelvalve käigus kinni ühe sõiduauto, mille roolist ja kõrvalistuja kohalt tuvastati Covid positiivsed isikud, kes oleks pidanud karantiinis viibima. Mõlema isiku suhtes alustati väärteomenetlus karantiininõuete rikkumise osas.

Kokku alustas Haapsalu politsei eelmisel nädalal üheksa kriminaal- ja 26 väärteomenetlust.

Väärteomenetlustest 20 olid seotud liikluseeskirjade rikkumisega. Neist kümnel korral oli tegemist kiiruse ületamisega. Palmitsa sõnul oli suurim lubatud piirkiiruse ületamine 28 km/h. „Piirkiirusel on põhjus, eriti ohtlik on kihutamine just talviste teeoludega. Praeguseid teeolusid arvestades peaks hoopis mõtlema, et suurim lubatud piirkiirus ei ole kohustuslik, alati võib sõita natuke aeglasemalt,” ütles Palmits.

Politsei tabas ka kaks joobetunnustega mootorsõiduki juhti ning kaks pisivarast.