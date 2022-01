Lääne Malevlane: uue noortejuhi Kaie Pranno kokkuvõte oma esimesest aastaringist

Noorteorganisatsiooni juurde tõid mind mu oma lapsed, kes on noorkotkad ja kodutütred, ning teisalt ka soov töötada noortega. Olen olnud pikalt noorsootöös, viimastel aastatel rohkem küll riigitööd teinud, aga siiski oli tahtmine teha rohkem noortega kontakttööd. Nende vahetu tagasiside on kõige parem tasu töö eest.

Noortejuhina tahan pakkuda noortele mitmekülgseid võimalusi ja toetada nende arengut just selles valdkonnas, mis paneb nende silmad särama ja annab motivatsiooni tegutsemiseks. Maal vajame aktiivseid ja tegusaid noori – nad annavad kogukonnale mitu korda rohkem tagasi.

Olen rahul sellega, et meil on järjepidev tegevus ja meie Emmaste rühm on kasvamas. Peaaegu iga kuu liitub meiega mõni aktiivne noor.

Noorteorganisatsiooniga liitumine oli esmalt päris hirmutav – ma polnud kaitseliiduga väga kokku puutunud, mistõttu pidin väga palju õppima. See sujus päris hästi – ühelt poolt oli väga toetav noorteinstruktor, kes oli valmis ka rumalatele küsimustele vastama, teisalt on koolituste ja materjalidega loodud hea tugisüsteem.

Kaie Pranno

kodutütarde ja noorte kotkaste Emmaste rühma vanem