Veebruarist tõusevad suursaarte vaheliste parvlaeva piletite hinnad

1. veebruarist tõuseb diisli ja elektrihinna tõusu tõttu Saaremaa parvlaevaliinil reisijapilet 1,29€, Hiiumaa liinil 1,46€ võrra. Sõiduauto pilet tõuseb Saaremaa liinil 3,6€, Hiiumaa liinil 4,29€ võrra. Kohalike elanike piletihind jääb muutumatuks mõlemal liinil.

„Nii nagu mitmes teises valdkonnas, siis oleme paratamatult jõudnud kõrgete energiahindadega olukorda, kus peame tõstma meie maanteede pikenduste ehk suursaarte parvlaevade piletihindu. Kuigi pakume iga aasta üha rohkem lisareise, siis pole riigieelarve toetus kasvavate kuludega sama sammu käinud,“ selgitas majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Järgmisel suvel on kavas teha Saaremaa liinil 529 ning Hiiumaa liinil 212 lisareisi. Kohalikele elanikele jääb piletihindade muudatustega nii reisija kui auto sooduspilet samaks. Auto sooduspiletiga saavad sõita need suursaarte püsielanikud, kes on sama sõiduki registreerimistunnistuse kohaselt sõiduki omanikuks, vastutavaks kasutajaks või kasutajaks. Suurte veokite ja busside piletihind tõuseb 3 € võrra, haagiste piletihinnale lisandub 2 €. Liinibusside hind jääb samaks.

„Oleme proovinud hinnatõusu vältida, kuid kahjuks peame arvestama juba täna uue aasta kulude prognoosiga ning sisendhindade kallinemisega. Küll aga olen nõus saarte esindajate ettepanekuga, et peaksime põhjalikult vaatama suursaarte teenindamise hinna indekseerimisse, et tulevikus muuta kogu teenust jätkusuutlikumaks ning ennetada sarnaseid halbu üllatusi,“ lisas Aas.

Viimati tõusid suursaarte parvlaevaliinide hindu 2019. aasta mais.