Läänemaale lisandus kuus nakatunut.

24. detsembri hommiku seisuga on haiglas 207 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 162 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 132 ehk 81,5 protsenti on vaktsineerimata ja 30 ehk 18,5 protsenti on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 20 uut haigusjuhtu. Suri neli koroonaviirusega nakatunut: 48-aastane mees, 75-aastane mees, 76-aastane naine ja 88-aastane naine.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti 6 843 testitulemust, millest 711 osutus positiivseks. Positiivse testi saanutest oli 386 vaktsineerimata ja 325 lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Ööpäeva jooksul manustati 3 414 vaktsiinidoosi, neist uusi vaktsineerimisi alustati 422. Tänahommikuse seisuga on lisa- või tõhustusdoosi saanud 270 529 inimest. Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 61,1 protsenti.

Eestis on tuvastatud 1 090 koroonapositiivset, kelle puhul viitab genotüpiseerimine omikrontüvele.