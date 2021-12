Galerii: jõuluehtes Haapsalu

Haapsallased on tänavu jõulukaunistusi välja riputades olnud pigem tagasihoidlikud – tuledes aknaid ja koduaedu jääb silma vähem kui varasematel aastatel.

Päris pime linn ei ole – õhtul ringi käies näeb majade kaunistatud räästaaluseid ja mitmes hoovis seisavad valgustatud metskitsekujud, mõned aiad vilguvad kõikvõimalikes värvides. Üldmulje on siiski, et jõulutulesid on vähem kui varasematel aastatel. Oma osa on kindlasti Posti tänava remondil, sest peatänavat linn tänavu kaunistanud ei ole, tulesid pole ka eriti kuhugi paigutada. Pimeduse teine põhjus võib olla kõrgustesse tõusnud elektri hind.

Seda, et jõulutulesid on varasematest aastatest vähem, arvas ka kunstiõpetaja Tiiu Randmann-Mihkla. „Tundub, et natuke on vähem. Ilmselt kõrge elektrihind mõjutab, ega siin nalja ei ole,” ütles ta.

Randmann-Mihkla on oma koduhoovis tuledega valgustanud räästaalused ja Lahe tänava poolsele aiaäärele üles seadnud valgustatud majakeste rivi, mis möödakäijate pilke püüab. Randmann-Mihkla sõnul valmis tal esimene rida maju juba eelmisel aastal ning üks osa on veel teha. Tänavu pani ta esimest korda majade juurde ka valguse. „Siis on näha, et keegi on kodus,” ütles Randmann-Mihkla. Tema hinnangul annavad ajal, kui ka lund ei ole, jõulutuled just valgust ja soojust.

Silmapaistvalt on kaunistatud ka Haapsalu pitsikeskuse aknad Karja tänaval. Käsitöönaised on akendele loonud justkui pildikesed lumisest Haapsalust – aknalauale laotud vatist kerkivad välja Haapsalu stiilis majakesed, mille ees on jõulutuled. Pitsikeskuse juht Mirje Sims ütles, et nad püüavad igal aastal möödujatele silmailu pakkuda. Eriti sel aastal, kui remondi tõttu on terve Posti tänav kaunistamata.

Simsi sõnul on pitsikeskuse naistel mõtteid järgmisekski talveks. „Ikka on nii, et kui jõulukaunistusi välja paned, mõtled juba järgmisele aastale ka,” ütles ta.

Igal aastal sünnivad pitsikeskuse aknakaunistused näputööna. Varasematel aastatel on seal olnud näiteks lumehelbeid. Tänavu soovitas Sims pitsikeskuse akendest sisse piiluda, sest siis näeb laes rippuvaid rookroone, mis on valminud käsitöönaiste ühistööna.

Simsil on hea meel, et iga aastaga tulevad ka teised ärid üha enam ehtimisega kaasa. Näiteks paistavad silma Pariisi Vee ja Soffa aknad. „Kõik, kes panevad jõulukaunistused välja, teevad linna ilusaks jõuluseks,” ütles Sims. Tema hinnangul on just väikestel ettevõtetel lihtsam isikupäraseid ja igal aastal erinevaid kaunistusi üles panna kui kaubanduskeskustel, kel tuleb jõulutuledega rüütada tunduvalt suurem pind.

Sims ei leia, et tänavu kaunistusi vähe oleks. Tema sõnul on väikseid asju igal pool, küll aga pole tema meelest originaalseid ja silmatorkavaid kaunistusi, mis meelde jääksid.

Kodudest ja poeakendest rohkem tõmbavad tähelepanu linna jõulutuled. Kuigi Posti tänava remondi tõttu ei saanud peatänaval traditsiooniliselt puid kaunistada, on ehitud linnavalitsuse esine kuusepuu, Kodaniketorni ümbrus, Rootsituru ring ja lossiplats koos jõulumaaga. Silma torkab ehitud puu Mihkli pargis. Samuti on kaunistatud Uuemõisa ja Jaama ring ning Kastani ja Lihula maantee elektripostid.