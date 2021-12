Olematud, ent tähtsad kalendritähtpäevad

Oktoobris-novembris tekib poelettidele kalendreid nagu seeni pärast vihma. Ole vaid hea ja vali, kas kiisude või kutsudega, maastike või maalidega.

On humoorikaid, mõni üle võlli või lati alt. On kõrgkunstist või siis kõrk-kunstist kantuid – igale maitsele midagi. Oleme ausad, kalendri välja andmine on tänapäeval igaühe jaoks kättesaadav tegu – pane kokku kimp fotosid, näiteks perealbumist või lapse joonistusvihust, saada, kuhu vaja, ja õige pea on soovitud arvul uut aastat sul pakiautomaadis.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!