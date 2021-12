Lääneranna haridusjuhiks pürib viis inimest

Lääneranna valla haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhi ametikohale laekus viis avaldust.

Lääneranna vallavanem Ene Täht ütles Lääne Elule reedel, et loodab tuleval nädalal kõikide kandidaatidega vestelda. Dokumendivoorust pääsesid Tähe sõnul edasi kõik viis. Täht ütles, et võib juhtuda, et haridusjuht valitakse tuleval nädalal ära.

Lääneranna vald vajab uut haridusjuhti, sest seni neid ülesandeid täitnud Tähest sai vallavanem.

Lihula lasteaia direktori konkurssi tuli pikendada, sest ühtegi avaldust ei laekunud. Uus konkurss kestab 24. detsembrini. Sama kaua saab kandideerida planeeringute spetsialistiks, seni on laekunud üks avaldus.