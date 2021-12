Risti uue elamurajooni planeering on valmis

Risti uue raudteepeatuse lähistele Siimapõllule kavandab Lääne-Nigula vald uut, 15 pereelamuga elamurajooni.

Vallavalitsus võttis novembri lõpus vastu Risti alevikus koostatava Sireli tn 9 [nn Siimapõllu – toim.] katastriüksuse detailplaneeringu ning praegu on see kuni 10. jaanuarini avalikul väljapanekul.

Sireli uusarendusele on kavandatud 15 elamukrunti ja kolm üldkasutatavat krunti haljasalade tarbeks, millest ühele on ümberkaudsetele elanikele jäetud võimalus rajada oma aiamaad. Krundi lääneossa on planeeritud ka raudteed teenindav parkla.

Avaliku väljapaneku kestel on kõigil isikutel õigus esitada detailplaneeringu kohta kirjalikke arvamusi.