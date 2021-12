Noarootsi gümnaasiumi noored peavad Lucia päeva Tallinna vanalinnas

Lucia päeval, 13. detsembril korraldavad Noarootsi gümnaasiumi õpilased luciarongkäigu Tallinna vanalinna tänavatel.

Kell 16.20 alustatakse Rootsi Suursaatkonnast ning liigutakse mööda Pikka tänavat, läbi Mündi tänava, sealt Raekoja platsi ja tagasi saatkonna juurde, lauldes just sellele päevale omaseid laule.

Nendeks on muidugi Itaaliast pärit „Santa Lucia”, aga ka tuntud ja armastatud Rootsi jõululood.

Lucia päeva tähistamine on Rootsi traditsioon, kus pikkades valgetes kleitides laulvad neiud, põlevad küünlad juustes ja käes, ning neid saatvad tähepoisid toovad oma lauludega valgust põhjamaisesse hämarusse.

Rootsi suursaadiku Ingrid Tersmani sõnul on see traditsioon, mis omane vaid Rootsile ja mille populaaarsus on viimasel 100 aastal vaid tugevnenud.

Rootsis toimuvad sel päeval tavaliselt maagilise küünlavalgusega luciarongkäigud koolides, lasteaedades, asutustes, kirikutes jne.

Eestis on varasemalt luciarongkäiku korraldatud koolides, kus õpetatakse rootsi keelt, Rootsi-Mihkli kirikus ning Rootsi Suursaatkonnas. Avalik luciarongkäik toimub Eestis meie andmeil esmakordselt.