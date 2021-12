Lääne-Nigula vallavanemaks pürivad Simmo Saar ja Aivar Riisalu

Lääne-Nigula vallavanema kohale kandideerivad kuue seas terviseameti endine avalike suhete juht Simmo Saar ning poliitiku, ärimehe ja rahvabändi Meie Mees lauljana tuntud Aivar Riisalu.

„Jah, vastab tõele,” kinnitas Saar eile Lääne Elule. Saar ütles, et otsustas kandideerida pärast pikka arupidamist. „Põhjuste nimekiri on pikk,” märkis Saar. Lühidalt ütles Saar endal olevat Lääne-Nigulas vallas tuttavaid ja ta on seal noorena aega veetnud. „Nii et õrn isiklik seos. Mul on kohaliku omavalitsuse juhtimise kogemus, vastan nõuetele. Lääne-Nigula on sümpaatne vald,” ütles Saar.

