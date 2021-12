Juhtkiri: rohepöörde hind

Tavatult suured elektriarved on saanud uueks normaalsuseks, sest Eesti ja naaberriigid ei suuda toota nii palju elektrit, kui kulutavad. See on rutaka rohepöörde tulemus – põlevkivielektri tootmist vähendati enne, kui valmisid uued tuule- ja päikesepargid. Kui neid ka oleks piisavalt, ei saa täielikult nende peale lootma jääda, sest tootlikkus sõltub ilmast.

Sama kinnitas energiaettevõtja Sandor Liive teisipäeva õhtul ETV saates „Esimene stuudio”: vaid tuule- ja päikeseenergia tootmisest Eestile ei piisa, vaja on ka midagi kolmandat. Kolmandaks lahenduseks oleks tuumaenergia. Paraku on ette teada, et tuumajaama kohta kuuleks veel sagedamini kui tuugenite puhul lauset: tuumajaam on hea, aga ehitage see minust võimalikult kaugele.

Kõrgete hindade kompenseerimiseks on riik alandanud poole võrra võrgutasu. Kompenseeritav summa aga tekitab elektriarvele otsa vaadates tunde, et see on narrimine. On olnud juttu käibemaksu alandamisest, kuid rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus peab seda oma sotsiaalmeediapostituses inimeste narritamiseks. Tõsi, võrgutasu kompensatsioon on õige pisut suurem, kui oleks käibemaksu alandamisest üheksale protsendile saadav hinnalangus.

Majandusminister Taavi Aas on välja käinud võimaluse, et elektrihinna toetust ei saa mitte ainult need, kes elavad suhtelises vaesuses, vaid toetust vajavad kõik, kelle palk on alla 1200 euro. See aga tekitab küsimuse, kuidas on üldse jõutud nii kaugele, et mediaanpalka teenival inimesel on keeruline tasuda elektriarvet. Liive sõnul on põhjuseks see, et Eesti on energeetika planeerimisega mööda pannud.

Kas hinnalangust on tulevikus oodata? Paar nädalat tagasi ütles riigikogu esimees Jüri Ratas Lihula gümnaasiumi õpilastele, et kui on soov saavutada kliimaneutraalsust, tõuseb elektrihind tulevikus veelgi. Sellisena ei kujutanud rohepööret ette ilmselt keegi.