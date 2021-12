Tallinn-Pärnu-Ikla 20. kilomeetril oli kaks avariid, üks inimene hukkus

Täna hommikul kella 6.17 paiku laekus häirekeskusele teade, et Harjumaal Saue vallas Tallinna-Pärnu-Ikla maantee 20. kilomeetril ehk Haapsalust Tallinnasse viival neljarealisel teel on juhtunud liiklusõnnetus, kus põrkasid kokku kaks veokit.

Kokkupõrke järel lahvatas üks masinatest põlema ning paraku leiti ühest veokist kustutustööde käigus ka hukkunu.

Pääste- ja kustutustööd sündmuskohal jätkuvad. Liiklus avariipaigas suleti Pärnu suunal ja suunati ümber.

Pisut hiljem oli samal kilomeetril, kuid Tallinnasse viival sõidusuunal samuti avarii, kus üks sõiduauto sõitis tagant sisse teisele sõiduautole, teatas päästeamet Twitteris. Liiklus peatati ka Tallinnasse viival suunal.

Praeguseks on Tallinnast Pärnu poole üks sõidurada liiklusele avatud. Päästeamet teatab Twitteris, et tee on sündmuspaigal väga libe ja autojuhtidel tuleb olla ettevaatlik.

Kõik õnnetuse täpsemad asjaolud on veel selgitamisel.