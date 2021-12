Paliveres saab suusatada 1,3kilomeetrisel rajal

Palivere turismi- ja spordikeskuses on kunstlumel valminud 1,3kilomeetrine valgustatud suusarada.

Keskuse juht Mati Kallemets ütles, et teisipäeva õhtul läks esimest korda peale ka rajamasin, mis lükkas lund, profileeris pinnase ja freesis sisse klassikajälje.

Rajamasin töötas teisipäeva õhtul neli tundi. „Profileerimine on raske, sest kunstlumi on kõva,” ütles Kallemets.

Kolmapäeval alustasid lumekahurid lume tootmist kelgumäele. Kallemets lubas, et laupäeval saavad lapsed Paliverre kelgutama minna.

Spordikeskus küsis kunstlume tootmiseks ka toetust, sest kallinenud on nii elektri- kui ka kütusehind. Eilseks oli kahe nädalaga annetusi laekunud 4876 eurot, mis on 76% vajaminemast summast. „See on kõva sõna,” ütles Kallemets. „Hingele teeb sooja, et nii paljudele oleme olulised.”