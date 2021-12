Juhtkiri: seisev palk

Piisab vaid televiisori või raadio avamisest, kui sealt kõlavad uudised kiirest palgakasvust ja sama kiirest hinnatõusust. Keskmine palk kasvab statistiliselt pisut kiiremini kui hinnad. Sellest jääb mulje, et elu edeneb jõudsalt, kuigi väga paljude inimeste palganumbrid ei küüni keskmise palga lähedalegi.

Palga- ja hinnakasvu tuules on viimased neli aastat Läänemaa kohalike omavalitsuste ametnikud ja allasutuste töötajad tunda saanud ainult hinnatõusu. Sama ajaga on Eestis keskmine palk kasvanud üle 300 euro. Palgatõusu on näinud vaid õpetajad ja alampalgalised – täpselt nii palju, kui riik ette on kirjutanud.

Nii kirjutasidki Haapsalu ja Lääne-Nigula allasutuste juhid omavalitsustele kirjad, milles paluvad palgatõusu, sest neli aastat pole nad seda näinud. Nii Haapsalu kui ka Lääne-Nigula allasutuste juhid räägivad, et senise palgaga enam inimesi tööle ei saa ja need, kes praegu tööl on, hakkavad väikese palga tõttu lahkuma, sest puhtalt missioonitunne enam elektriarveid ei maksa.

Haapsalu on otsustanud suurendada tuleval aastal kõigi linnaasutuste töötajate palgafondi vähemalt 7,4 protsenti. Abiks ikka. Seda enam, et koroonakriisi ajal, kui paljud linna kultuuriasutused olid kinni, nende palkade kallale linn ei läinud. Haapsalu palgafond on viimase kümne aasta jooksul vähenenud vaid 2014. aastal.

Allasutuste palgatõusuootuse kõrval on aga irooniline, et Haapsalu linnapea ja aselinnapeade palgad suurenesid 15 protsenti. Linnajuhtidel on lisaks suuremale kasvuprotsendile enamiku linna allasutuste töötajatega võrreldes ka oluliselt kõrgem stardipositsioon. Kas see on aus linnalt palka saavate töötajate vastu, jääb linnaisade südametunnistusele.

Lääne-Nigulal uut vallavanemat veel pole ja nii pole ka volikogu veel vallajuhtide palgatõusu arutanud. Praegune vallavanem lubas panustada inimestesse. Tema küll ei lubanud palgatõusu kõigile, näiteks Lääne-Nigula allasutuste juhte palgatõus veel ees ei oota.