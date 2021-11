Haapsalu linnust külastab sadakond jaapanlast

Täna võõrustab Haapsalu linnus üle saja jaapanlase, kuid seda mitte otse, vaid virtuaalse tuuri vahendusel.

Haapsalu ja Läänemaa muuseumide turundusjuhi Britta Soola sõnul käis virtuaaltuuri korraldav giid Sisi Salumaa hiljuti Haapsalus selle tarvis materjali filmimas. „Ettepanek tuli tema poolt ja ma olen aru saanud, et talle endale Haapsalu väga meeldib,” rääkis Sool.

Virtuaaltuur sünnibki giid Sisi Salumaa, Jaapani reisikorraldusfirma Finntour ja ettevõtluse arendamise sihtasutuse (EAS) koostöös. Nad on ka varem korraldanud jaapanlastele veebituuridena Eesti eri paikade külastusi. Haapsalu linnuse veebituur on sellise koostööna teine.

Salumaa sõnul on end homsele tuurile registreerinud juba üle saja inimese. Tuur on sel korral tasuta ja seda saavad ette registreerides näha kõik soovijad. Osa võivad osa võtta ka eestlased, kuid arvestama peab, et kogu tuur ja info on jaapani keeles. Tuuri lõpus toimuvast loosimisest saavad siiski osa võtta vaid Jaapanis registreerunud osalejad.

Varem korraldatud tasulised tuurid on olnud põhjamaadest ja Baltikumist huvituvate jaapanlaste seas populaarsed. 2019. aastal külastas Haapsalut ka Jaapani Kaga linna delegatsioon, kellega loodi sõprussuhted.