Maakonnahaiglad võivad tulevikus senisel kujul kaduda

Rahvastiku vananemine ja koondumine Tallinna ning Tartusse sunnib üle vaatama ka senist haiglavõrku. Nii on kõne all variant, et paarikümne aasta pärast võidakse väiksemates maakondades senisel tasemel ravi lõpetada, vahendas „Aktuaalne Kaamera”.

Uue haiglavõrgu arengukava koostajad soovitavad muuta sotsiaalministeeriumi tellimusel väiksemad haiglad nö kogukonnahaiglateks, mis oleksid osa esmatasandi ehk perearsti süsteemist.

Paarikümnekohalised haiglad oleksid ennekõike mõeldud kroonilise haiguse ägenemise tõttu ravi vajavatele patsientidele ja põhitöö langeks õdede õlule. Pikani sõnul võiks see lahendus tulla kõne alla Haapsalus, Paides, Jõgeval ja Põlvas.

Teise pakutud variandi puhul planeeritakse esmatasandi ja haiglavõrgu arengut eraldi, haiglaravi korraldamine jääks kohaliku haigla ülesandeks. Igal piirkonnal oleks oma keskhaigla, mis kataks eriarstiabi vajaduse.

„Kohapeale jääks sisehaiguste vastuvõtt nendesse haiglatesse ja kiirabi peaks olema tugevdatud, et suudaks need haiged, kes vajavad eriarstiabi, viia sinna, kus see tasand on,” selgitas haiglavõrgu arengukava koostaja Jaanus Pikani.