Läänemaale lisandus viis koroonaviirusega nakatunut

Ööpäeva jooksul analüüsiti 78 läänlase koroonaviiruse teste, millest viis ehk 6,4% olid positiivsed.

Üle Eesti analüüsiti 5033 testitulemust, millest 646 osutus positiivseks. Positiivse testi saanutest oli 218 vaktsineerimata ja 428 lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on Läänemaal 758. Sama ajaga on Läänemaale lisandunud 155 nakatunut.

Eestis keskmiselt on näit 724,54, kõrgeim on näit Valgamaal (1493), Madalaim on näit Hiiumaal (344).

Hommikuse seisuga on haiglas 285 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 233 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 164 ehk 70% on vaktsineerimata ja 69 ehk 30% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 26 uut haigusjuhtu. Suri kaheksa koroonaviirusega nakatunud inimest: 54-aastane mees, 59-aastane mees, 68-aastane naine, 82- aastane naine, 85-aastane naine, 87-aastane naine, 89-aastane naine ja 92-aastane mees.

Ööpäeva jooksul manustati 7477 vaktsiinidoosi, neist uusi vaktsineerimisi alustati 989. Tänahommikuse seisuga on lisa- või tõhustusdoosi saanud 169 349 inimest. Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 59%.