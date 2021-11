Juhtkiri: süttib esimene küünal

Laupäeva õhtul süttib Haapsalu lossiplatsil esimene advendiküünal, andes märku ootusaja algusest. Haapsalu on viimastel aastatel ikka olnud suuremast osast ülejäänud Eestist päeva võrra ees – enamikus kohtades süüdatakse advendiküünal pühapäeval.

Oluline pole esimese advendiküünla süütamise puhul siiski mitte niivõrd päev, millal see süüdatakse, vaid süütamine ise, sest esimese advendiküünla süütamine juhatab sisse jõuluootuse. Lapsed on nüüd järgmised neli nädalat tavapärasest paimad, sest ringi liiguvad päkapikud, kes headele lastele sussi sisse kommi toovad. Pereemad küürivad elamist puhtamaks ja sätivad välja jõulukaunistusi. Pereisad riputavad majade külge elektriküünlaid ja suunduvad kuuseotsingutele. Õhk täitub piparkookide, seaprae, hapukapsa, verivorsti ja hõõgveini aroomidega.

Kaubanduslikud jõulud on muidugi alanud juba ammu enne esimest adventi: poodide letid on juba mitu nädalat jõulukauba all lookas ja postifirmad tuletavad meelde, et kui tahate kusagilt kaugemalt kinke tellida, siis on käes viimane hetk või on juba hiljaks jäädud.

Tänavune jõuluaeg tuleb jälle teisiti kui varem. Oleme ikka veel koroonapiirangute kütkes, kuigi tänu vaktsineerimisele ehk mitte enam nii hirmul ja piiratud kui aasta tagasi. Suurtest jõulupidudest tuleb aga ikka veel suu puhtaks pühkida. Samas – mida vähem on pidutsemist, seda rohkem on ehk aega lähedaste jaoks. On aega kuulata ja rääkida või lihtsalt koos olla. Ja kui pole neid, kellega koos olla, siis pimedatel talveõhtutel raamatut lugeda või mõnda head filmi vaadata.

Kuigi esimene lumi on sel sügistalvel maa juba korraks valgeks teinud, on just advendiajal süttivad küünlad ja lambid need, mis kaamosesse natukenegi valgust toovad ja meelegi veidi rõõmsamaks muudavad. Laupäeva õhtul saab minna Haapsalu lossiplatsile kaasa elama linna jõulukuuse kaunistuste süttimisele ja uudistama valgusmängu, koju saab viia advenditule platsil süüdatud esimesest küünlast.