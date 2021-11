Lauri Luik: olin suhtleja juba lapsepõlves

Iloni Imedemaa uue vestlussarja teises jututunnis meenutas oma lapsepõlve Haapsalus poliitik ja spordisõber Lauri Luik.

Vestlustundi juhtinud Maarja Kõuts ütles, et võrreldes eelmise korraga, kui külas oli muusik Antti Kammiste, on nüüd liigutud ajas kümmekond aastat tänapäeva poole.

Kõuts alustas vestlustundi küsimusega Luige nime kohta: „Sul on Haapsalus elamiseks imeline perekonnanimi, aga kas Luiged on juba sadu põlvkondi siin elanud?” Luik tõdes, et tema nimi sobib Haapsallu tõepoolest hästi. „Kuid isa poolt olen pärit Vormsilt, ema poolt Haapsalust. Ema neiupõlvenimi oli Kalda, seega Luik ja Kalda harmoneeruvad omavahel kenasti,” rääkis ta.

Esimene Haapsaluga seotud mälestus on Luigel ühest sügisesest päevast linnuse juures. „Olime ema, isa ja venna Margusega ning viskasime õhku värvilisi lehti,” meenutas ta. Hiljem on Luik kõrgkooli ja töö tõttu elanud Tallinnas, kuid 2015. aastal otsustas kolida koos perega tagasi Haapsallu. „Lastel on Haapsalus parim keskkond, kus kasvada,” põhjendas ta.

