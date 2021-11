Juhtkiri: kingitud hobuse suhu ei vaadata

Haapsalu jalgpallihall hakkab valmis saama ja juba on kõlanud ka avamängu arvatav kuupäev – 18. detsember. Siis jookseb Eesti jalgpalliliidu võistkonna vastu väljakule poliitikutest koosnev Haapsalu linna võistkond, nagu on lubanud volikogu esimees Jaanus Karilaid, või halli üks põhikasutajaid, Läänemaa jalgpalliklubi.

Et jalgpall on populaarne spordiala, mis köidab paljusid inimesi, selle vastu ei saa keegi vaielda. Ka selle vastu mitte, et Haapsalu ja kogu Läänemaa jalgpallurid vajavad korralikke treeningutingimusi nii suvel kui ka talvel. Kui on koht, kus treenida, tulevad ka tulemused. Vaielda ei saa ka selle vastu, et Uuemõisa algkool vajab kehalise kasvatuse tundideks paremaid tingimusi. Seni on nad kasutanud Haapsalu kutsehariduskeskuse spordisaali, kuid üle tiheda liiklusega Tallinna maantee tunnis käimine pole teab mis mõistlik tegu.

Mõnes mõttes on aga jalgpallihall nagu kingitud hobune, mille suhu pole viisakas vaadata. Pidulikule avapäevale järgneb argipäev ja jalgpallihalli, mille ehitamine on läinud niigi kolmandiku võrra plaanitust kallimaks, tuleb hakata ülal pidama. Milliseks võivad kerkivate elektrihindade ja kallineva elu tõttu kujuneda halli ülalpidamiskulud, ei julge praegu keegi täpselt öelda.

Ühe võimaliku kokkuhoiukohana on halli haldama hakkav Haapsalu spordibaasid kaalumas võimalust, et kui järgmisel aastal võetakse halli kate suveks maha, nagu algusest peale lubatud, siis edaspidi ei pruugi see nii minna. Ühelt poolt on katet aasta ringi peal hoida odavam kui seda kevadel maha võtta ja sügisel üles panna, teisalt kulutab mahavõtmine ja ülespanek katet ennast. Ometi oli katte suvine eemaldamine üks argument, millega rahustati halli vastu protestivaid Reketi 5 elanikke.