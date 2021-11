Kuidas valida CBD tooteid?

CBD on kanepi üks looduslikust ühendist, mida kasutatakse eelkõige ravi eesmärgil. Eestis on CBD kanep ja selle erinevad tooted täiesti legaalsed ja see ei kuulu narkootiliste ainete alla. CBD on Eestis viimastel aastatel aina rohkem populaarsust kogunud. Just selle tõttu on erinevate CBD toodete valik väga palju laienenud ja Eestisse on ka juurde tulnud mitmeid erinevaid kohti, kus seda endale osta või ka koju tellida saab. CBD tooteid on erinevaid nii maitselt kui ka kanguselt ja igaüks leiab endale valikust meelepärase toote.

CBD tooteid on Eestis saadaval väga mitmeid. Näiteks on kõige populaarsemaks CBD tooteks just kanepi õli. CBD õli kasutamisvaldkond on väga lai, näiteks leevendab see stressi, aitab unepuuduse korral ja lisaks ka aitab leevendada erinevaid haigusi. CBD kanepist on valmistatud ka kosmeetikat ja kehahooldustooteid, mida saab CBD Tallinn osta. Näiteks populaarsemad kosmeetikatoodetest on CBD huulepalsamid, kreemid, näoseerumid seebid ja palju muud. Peale kosmeetika saab osta ka CBD tooteid, mis on mõeldud ka lemmikloomadele. Lemmikloomade CBD tooted Eestis on näiteks CBD tabletid, õlid ja putukate tõrjumiseks mõeldud CBD spreid. Eestis on veel võimalik osta CBD toitu ja jooke. Toitude ja jookide valik on väga suur ja valikus on näiteks erinevate maitsetega kanepitee, kanepikohv ja kanepikakao, toitudest on olemas näiteks küpsised, pulgakommid, kanepipulgad, kummikommid, kanepimesi ja kanepiseemned. Tooteid on lisaks ka aksessuaaride valdkonnas, e-vedelikude valdkonnas, saab osta ka kanepi õisi ja vaiku.

Valides endale meelepärast CBD toodet tuleks silmas pidada eelkõige just seda, mis eesmärgil soovitakse CBD toodet osta sellepärast, et CBD Tallinn toodete valik on väga lai ja igal tootel on oma eesmärk. Näiteks kui on soov hoolitseda oma naha eest siis sobivad selleks CBD kosmeetikatooted. Õlid on sobilikud just neile, keda vaevab mõni haigus, stress või unepuudus. CBD joogid ja toidud on eelkõige trevislikud ja rahustavad. CBD tooted lemmikloomadele on samuti looduslikud ja need on mõeldud just lemmikloomade tervist silmas pidades. CBD e-vedelikud on mõeldud just e-sigarettide jaoks. Aksessuaaridest on võimalik osta näiteks mütse ja kotte. Kõige olulisem toodete valimise ja ostmise puhul on just see, et tuleb valida legaalne pood, kust oma tooteid osta. Igas Eestis asuvas CBD poes on ka professionaalsed teenindajad, kes oskavad soovitada igale murele sobiliku toote.