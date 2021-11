Lihula lasteaia direktor lahkub ametist

Lihula lasteaia juhataja Anne Ööpik lahkub uuest aastast ametist, põhjuseks lapsi väärkohelnud endise kasvataja Kaie Raudkivi ümber lahvatanud skandaal.

Lääneranna abivallavanem Ene Täht ja Ööpik leppisid lasteaiajuhataja ametist lahkumises kokku neljapäeval. Kolmapäeval ütles Lääneranna vallavanem Andres Hirvela Pärnu Postimehes ilmunud artiklis, et ootab pärast Raudkivi poolt laste väärkohtlemise avalikuks tulemist ka lasteaia direktori lahkumisavaldust. Hirvela lisas, et kui direktor seda ise ei tee, ootab teda vallandamine.

Kuigi Lääne Elul ei õnnestunud Ööpikuga ei telefonitsi ega kirja teel kontakti saada, on Ööpik varem Lääne Elule öelnud, et lasteaia juhina vastutab temagi juhtunu eest, kuid seda, kas ta peab oma ametist loobuma, on tema arvates vallavalitsuse otsustada.

Täht kinnitas Lääne Elule, et ta on direktoriga vestelnud ja too lahkub uuest aastast ametist. „Põhimõtteliselt on Anne Ööpikuga sõlmitud kokkulepe ja varsti hakkame konkursiga uut juhatajat otsima,“ ütles Täht.

