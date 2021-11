Haapsalu linnavolikogu valis Suklese taas linnapeaks

Haapsalu linnavolikogu valis reedel Urmas Suklese uueks ametiajaks linnapeaks, tema poolt hääletas 21 istungil osalenud volikogu liikmest 17.

Valimisliidu HaRi ridades kohalike omavalitsuste valimistel enim hääli kogunud Suklese esitas linnapeakandidaadiks volikogu esimees Jaanus Karilaid (Keskerakond).

Sukles polnud siiski ainus kandidaat linnapea kohale. Reformierakonna esinumber volikogus Roger Tibar esitas ise ennast kandidaadiks, EKRE volinik Martin Judanov esitas nimekirjakaaslase Toomas Vallimäe ja EKRE liige Ille Palusalu esitas Malle Õiglase, kes oli valimistel Keskerakonna linnapeakandidaat.

Õiglas taandas end, kuid nii Sukles, Tibar kui ka Vallimäe teatasid, et on nõus linnapeaks kandideerima.

Esimesena enda tutvustamiseks kõnepulti astunud Vallimäe ütles, et siiani võib linna arenguga rahul olla, kuid mõelda tuleb ka tuleviku peale. Vallimäe sõnul paneb ta oma lubadustes põhirõhu sellele, et inimesed siit piirkonnast ära ei läheks. Ta lisas, et muidugi on küsimus töökohtades – kui neid on, siis inimesed ära ei lähe. Vallimäe sõnul aitaks töökohtade loomisele kaasa see, kui Ridala vallavalitsuse ajal kavandatud Kiltsi tööstuslinnakust asja saaks. „Kui meil oleks rohkem maksumaksjad, siis on linnal ka rohkem finantsi,” ütles Vallimäe.

Üks hääl

Ka järgmisena end tutvustanud Tibar tunnistas, et viimase kümne aasta jooksul on Haapsalus olnud meeletu areng, mis on pannud näiteks Pärnu ja Kuressaare Haapsalut isegi kadestama. „Aga Haapsalu on jäänud õrnaks Viimsiks ehk magalaks. Pole värskust, mis tooks siia uusi inimesi,” lisas ta. Tibari sõnul on tal linna värskuse toomiseks mitmeid mõtteid. Teine teema, millesse tema sõnul tuleks panustada, on noored ja noorsootöö. „Loodan, et valite südame, mitte oma fraktsiooni esimehe sõnade järgi,” ütles Tibar tutvustusvooru lõpuks volinikele.

