Läänemaal on kümme koroonaviiruse kollet

Reedese seisuga oli Läänemaal kümme koroonaviiruse kollet kokku 204 haigestunuga.

„Läänemaal nakatumine kasvab,“ ütles terviseameti Lääne regiooni juht Kadri Juhkam. „Koldeid on päris palju.“

Koolikoldeid on Läänemaal kolm, millest üks lisandus selle nädala alguses. Hooldekodukoldeid on viis, neist kahte ei ole viimase kümne päeva jooksul haigestunuid lisandunud. Lisaks on terviseameti jälgimisel üks perekonnakolle ja üks raviasutuse kolle.

9.–18. novembrini on Läänemaale lisandunud 216 nakatunut. Kõige rohkem, 69 inimest, on nakkuse saanud pereliikmelt, 34 hooldekodust, 28 õpilast on viiruse saanud koolist, 15 inimest on nakatunud töökohal, 12 raviasutuses, seitse inimest on nakkuse saanud tuttavalt. 51 inimest ei tea, kust viiruse saanud on.

Läänemaa haigla ravijuht Alge Vare kinnitas, et haiglas on kolle sellest kolmapäevast. „Kes seda teab, kuidas ta haiglasse jõudis,“ ütles Vare. Ta rääkis, et kõiki haiglas olevaid patsiente testiti saabudes ja iga kolme päeva tagant. „Nii ta välja tuli,“ ütles Vare.

