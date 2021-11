Valitsuse eelarvekärbe võib kaotada jääteed

Transpordiamet peab tuleva aasta eelarves vähendama tegevuskulusid 6,7 protsenti ehk 3,7 miljonit. Kärpe tõttu võidakse kaotada jääteed ja teede äärsed tualetid ning prügikastid, kirjutas Postimees.

transpordiameti juht Kaido Padar lausus saates „Otse Postimehest“, et nii ongi otsustatud minna selliste emotsionaalsete projektide kallale nagu jääteed. Eestis on ühtekokku seitse jääteed, millest eelmisel talvel oli avatud kaks. Ta lisas, et karta on, et kärpida tuleb ka maanteede ääres olevate prügikastide ja tualettide arvelt. Jääteed, teede äärsed prügikastid ja tualetid lähevad kokku maksma 1,5 miljonit.