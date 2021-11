Kallas: COVID-tõendi küsimine jätkub kevadeni 

Peaminister Kaja Kallas pidas väga tõenäoliseks, et COVID-tõendi küsimine avalikes kohtades, nagu seda on rakendatud praegu, kehtib kevadeni.

Mis puudutab reeglit, et meelelahutusasutused peavad uksed sulgema hiljemalt kell 23, märkis Kallas, et valitsus ei ole kindlasti vana-aastaõhtut ära unustanud. „Sellepärast ongi paika pandud, et valitsus vaatab seda piirangut üle iga kahe nädala tagant,“ ütles Kallas.

Tema sõnul on valitsus muuhulgas paika pannud reegli, et COVID-i tõendit tuleb küsida vähemalt 10. jaanuarini. „Ja täna me taas arutame seda ning pigem me pikendame seda meedet veelgi vähemalt märtsini,“ ütles Kallas.

Tema sõnul valitsus kindlasti ei tee sellel nädalal otsust, et meelelahutusasutused võiksid olla lahti kauem kui kuni kella 23-ni, kuna nakatumise tase on jätkuvalt väga kõrge. „Me liigume ettevaatlikult ja kui inimesed käituvad vastutustundlikult, siis saame ka arutada selle piirangu tühistamist,“ ütles Kallas.