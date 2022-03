Tänasest leevenevad koroonapiirangud

Läänemaa söögi- ja meelelahutuskohtade omanikud on koroonapiirangute leevenemise üle rõõmsad, kuid on ka seda meelt, et suured rahvahulgad neid kohe külastama ei tõtta.

Eile andis peaminister Kaja Kallas teada, et teisipäevast kaob Covid-tõendi esitamise nõue ning söögi- ja meelelahutuskohad võivad olla avatud kauem kui kell 23. Maskikohustus jääb endiselt kehtima.

„Väga tore uudis. Nüüd on kõik sündmused kõigile avatud ja pole enam mingit piiramist,” ütles Haapsalu kultuurikeskuse direktor Gülnar Murumägi esmaspäeval Lääne Elule. Murumägi nentis, et alles hiljuti oli kultuurikeskuses Märt Avandi püstjalakomöödiat „40” vaatamas täissaal, külastajate koroonapasse kontrollis kolm inimest. Piirangute kaotamisega muutub töö korraldamine lihtsamaks. „Külastajatel olid mitmesugused tõendid ja kui pass vajas uuendamist, tegime seda seal kohapeal,” ütles Murumägi.

