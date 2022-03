Kallas: teisipäevast kaob koroonapass

Peaminister Kaja Kallas kirjutas esmaspäeval sotsiaalmeedias, et teisipäeval kaovad kella 23 piirang ja COVID-tõendi nõue, kuid maskikohustus jääb kehtima.

„Hommikused andmed näitavad, et viimase kümne päeva keskmisena on eestimaalasi haiglatesse jõudnud raskes seisus 24,9. Sedagi on palju, aga siiski piisavalt vähe, et meie haiglad suudaksid tööd jätkata ning saaksime kontrollimeetmed kaotada,” märkis Kallas.

Kallase sõnul kutsus ta kokku valitsuse telefoniistungi, et vormistada piirangute kaotamise lubadus ametlikuks otsuseks.

„Seega alates teisipäevast: loobume Eestis COVID-tõendi nõudest – kõik inimesed saavad vaktsineerimis- ja läbipõdemistõendita käia kultuuri- ja meelelahutusüritustel, toitlustusasutustes ja mujal; kaotame meelelahutusasutustes ja mujal kehtiva kella 23 sulgemisaja piirangu,” kinnitas Kallas.

Kallase sõnul jääb kehtima kohustus kanda avalikes kohtades enda ja teiste kaitseks maski.